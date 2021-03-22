Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de 'Sapyoseksüel' çıktı 'En seksi organımız...'
Ece Üner de Hülya Avşar gibi 'Sapyoseksüel' olduğunu açıkladı. Ayşe Arman'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar...
Zaman zaman sert çıkışlarıyla, gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, yeni çıkan kitabının ardından Ayşe Arman'a röportaj verdi. Tarzıyla ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ece Üner Ayşe Arman'a samimi itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sapyoseksüel olduğunu açıklayan Hülya Avşar'dan sonra Üner de benzer bir açıklama yaptı. Ayşe Arman Üner'e "Senin eşin de, eşi benzeri zor bulunanlardan… Deniz Bayramoğlu’nun sana kattığı nedir? Sizinki nasıl bir sevgi, yol arkadaşlığı, birliktelik? Birbirinizi nasıl zenginleştiriyorsunuz?" sorusunu sordu.
Ece Üner, bu soru üzerine şunları söyledi:
"Son günlerde çok popüler oldu ama ben başından beri bir sapyoseksüelim! Zekaya, beyne vurgunum. Bana göre en seksi organımız beynimiz. Deniz çok berrak bir beyin, kıvrak ve ince bir zeka. Birbirimizi zihnen çok besliyoruz.''
''Okuyoruz, tartışıyoruz, atışıyoruz. İyi bir sırdaş ve yol arkadaşı. Benim aşırı romantik, hayalperest hallerimi gerçekçiliğiyle dengeliyor. Bana iyi geliyor.''