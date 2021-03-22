Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de 'Sapyoseksüel' çıktı 'En seksi organımız...'

Ece Üner, bu soru üzerine şunları söyledi:

"Son günlerde çok popüler oldu ama ben başından beri bir sapyoseksüelim! Zekaya, beyne vurgunum. Bana göre en seksi organımız beynimiz. Deniz çok berrak bir beyin, kıvrak ve ince bir zeka. Birbirimizi zihnen çok besliyoruz.''