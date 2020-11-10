Show TV Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Eski hali olay oldu

Katıldığı programda Dilan Çiçek Deniz hakkında merak edilenleri cevaplarken 'Estetik var mı?' sorusu karşısında "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum." dedi ve estetik itirafında bulundu.