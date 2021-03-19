Show TV Alev Alev dizisinde isyan ettiren ayrılık kimsenin hoşuna gitmedi
Alev Alev dizisinde izleyiciyi hayli şaşırtan bir ayrılık gündemde. Show TV dizisinden ayrılan oyuncu bakın kim olacak.
Show TV'de Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde olduğu kadın dizisi Alev Alev yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Demet Evgar'ın çıkışları zaman zaman sosyal medyada da en çok konuşulanlardan oluyor derken diziyi aşağı çekecek bir ayrılık yaşanacak.
Dizide Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel, Çiçek'i tercih yapmaya zorlayacak. Atlas ile ali arasında kalan Çiçek, seçimini Atlas'tan yana kullanınca ise yakışıklı oyuncunun senaryo gereği ayrılması gerekecek.
Çiçek ile İskender'in yakınlaşmasını ise seyirci istemiyor. Diziye yakışmayacak bir durum olacağını söyleyen seyirciler, sosyal medyada isyanlarını dile getirmeye başladı.
İşte Alev Alev izleyicilerinin bu ayrılığa yaptıkları yorumlar...