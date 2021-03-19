Show TV Alev Alev dizisinde isyan ettiren ayrılık kimsenin hoşuna gitmedi

Show TV'de Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde olduğu kadın dizisi Alev Alev yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Demet Evgar'ın çıkışları zaman zaman sosyal medyada da en çok konuşulanlardan oluyor derken diziyi aşağı çekecek bir ayrılık yaşanacak.