Show Ana Haber spikeri Pınar Erbaş ile Habertürk moderatörü Mehmet Akif Ersoy evlendi

Pınar Erbaş kimdir?

Pınar Erbaş, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Pınar Erbaş, ikizler burcudur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Pınar Erbaş, lisans eğitimi için de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Bir dönem diksiyon eğitim almış olan Pınar Erbaş, ileri düzeyde İngilizce'nin yanında Galatasaray'da eğitim görmesi sebebiyle ileri düzey Fransızca da bilmektedir.