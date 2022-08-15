Show Ana Haber spikeri Pınar Erbaş ile Habertürk moderatörü Mehmet Akif Ersoy evlendi
Ciner Medya'nın iki başarılı ekran yüzü dünya evine girdi. Show TV Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.
Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.
Nikah törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önceki Başkanı Aziz Yıldırım törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi. Burada bir konuşma yapan Çelik, evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etti.
Pınar Erbaş kimdir?
Pınar Erbaş, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Pınar Erbaş, ikizler burcudur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Pınar Erbaş, lisans eğitimi için de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Bir dönem diksiyon eğitim almış olan Pınar Erbaş, ileri düzeyde İngilizce'nin yanında Galatasaray'da eğitim görmesi sebebiyle ileri düzey Fransızca da bilmektedir.