Shanina Shaik sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
Temmuz ayında DJ Rucks ile boşanacaklarını açıklayan Shanina Shaik, kimliğini açıklamadığı sevgilisiyle sosyal medya hesabından el ele tutuştuğu bir fotoğraf paylaştı.
Avustralyalı model Shanina Shaik yaptığı paylaşımlarda isminden söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçen temmuz ayında DJ Rucks ile boşanacağını açıklayan Shaik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
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Shaik, yeni sevgilisi ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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Ünlü model, kimliğini açıklamadığı sevgilisiyle el ele tutuştuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Shaik, romantik paylaşımına şu notu düştü:
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