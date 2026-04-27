Shakira konseri öncesi facia! Platform işçisi hayatını kaybetti...
Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira’nın bu hafta Brezilya’da gerçekleştireceği dev ücretsiz konser öncesi hazırlık çalışmaları sırasında bir teknisyen, sahne kurulumu yaparken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
Rio de Janeiro’nun dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda kurulan dev sahnenin kurulumunda çalışan bir teknisyen, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazanın bir kaldırma sisteminden kaynaklandığı belirtildi. Yetkililerin açıklamalarına göre işçinin bacakları, sistemin altında kalarak ağır şekilde ezildi.
Olay yerindeki diğer işçilerin çabalarıyla kurtarılan ve hızla hastaneye kaldırılan teknisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konser organizatörü Bonus Track firması, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef teknisyenimiz hastanede hayatını kaybetti" ifadesini kullanarak acı haberi doğruladı.