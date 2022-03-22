Shakira kocası Gerard Pique'yi öve öve bitiremedi! El Clasico sonrası Real Madrid'e gönderme

İspanya La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.