Shakira kocası Gerard Pique'yi öve öve bitiremedi! El Clasico sonrası Real Madrid'e gönderme
El Clasico'da Barcelona, deplasmanda lider Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek üst üst 5. galibiyetini aldı. Maçın ardından Gerard Pique'nin eşi Shakira, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kocasını övdü ve Real Madrid'e gönderme yaptı.
İSPANYA La Liga'nın 29. haftasında iki ezeli rakibin mücadelesinde El Clasico'da Barcelona, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada deplasmanda lider Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek üst üst 5. galibiyetini aldı. Dev maçın ardından Katalan ekibinin başarılı savunmacısı Pique'nin eşi Shakira, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Real Madrid'e gönderme yaptı.
İspanya La Liga'nın 29. haftasında tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico maçında lider Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Dev maçta baştan sona kadar üstün oynayan Barcelona, Santiago Bernabau'da ezeli rakibi karşısında 4-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.
Katalan ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 29' ve 51'de Pierre Aubameyang, 38'de Ronald Araujo ve 47'de Ferran Torres kaydetti. Barcelona attığı 4 golün yanı sıra girdiği birçok gol pozisyonundan da yararlanamazken güçlü rakibine karşı tarihi fark atma şansını da kaçırdı. Katalan ekibinin farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois önledi.
İspanya La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.