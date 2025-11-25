Shakira galada ter döktü! Eteği yüzünden sosyal medya karıştı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, beyaz perdeye bir kez daha dönüş yaptığı "Zootopia 2"nin dünya prömiyerinde oğullarıyla birlikte boy gösterirken, lila elbisesinin eteğinin sürekli "riskli" bir görüntü oluşturması nedeniyle stilistin defalarca kadraja girip düzeltme yapmak zorunda kaldığı anlar, gecenin önüne geçerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.