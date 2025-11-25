Shakira galada ter döktü! Eteği yüzünden sosyal medya karıştı...
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, uzun süre sonra ilk kez sinema filmi çekti. Filmin galasında ise zor anlar yaşadı. O anlar takipçileri tarafından eleştirildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, beyaz perdeye bir kez daha dönüş yaptığı "Zootopia 2"nin dünya prömiyerinde oğullarıyla birlikte boy gösterirken, lila elbisesinin eteğinin sürekli "riskli" bir görüntü oluşturması nedeniyle stilistin defalarca kadraja girip düzeltme yapmak zorunda kaldığı anlar, gecenin önüne geçerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
OĞULLARI DA KIRMIZI HALIDA EŞLİK ETTİ
48 yaşındaki dünya starı, devam filmi "Zootopia 2"de yine "Gazelle" karakterine sesiyle hayat vererek hayranlarının karşısına çıktı. Filmin dünya prömiyeri, ABD'nin Los Angeles kentinde görkemli organizasyonla gerçekleşti. Shakira'ya bu özel gecede 12 yaşındaki oğlu Milan ve 10 yaşındaki Sasha da eşlik etti.
SÜREKLİ ETEĞİNE YAPIŞTI
Kırmızı halıda asıl konuşulan an ise Shakira'nın lila tonlarındaki elbisesi olurken, elbisenin etek kısmı ve yüksek yırtmacı kameralar karşısında sık sık "riskli" bir görüntü oluşturdu. Bu nedenle sanatçının stilisti, sürekli kadraja girerek eteğin yırtmacını düzeltmek zorunda kaldı.
YÜZÜNDEKİ GERİLİM KAMERAYA YANSIDI
Sosyal medyada hızla yayılan videoda stilistin defalarca eğilip kalkarak eteği çekiştirdiği, Shakira'nın ise bu anlarda hafifçe gerilen yüz ifadesinin dikkat çektiği görüldü. O anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.