Shakira aldatıldı eşi Pique'ye meydan okudu! Ünlü yıldızları takibe aldı

''Yollarımızı ayırıyoruz''

İlişkisini bitiren Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz.