Shakira aldatıldı eşi Pique'ye meydan okudu! Ünlü yıldızları takibe aldı
12 yıllık ilişkisini futbolcu kocası Pique'nin ihanetiyle bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 2 çocuğun babası olan Gerard Pique ile ayrıldığı tazeyken yakışıklı oyuncuları takip etmeye başladı. Şarkıcının bu hamlesi, görenleri şaşırttı. Bakın o yakışıklılar kim?
45 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 12 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası ünlü futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündeminde kısa sürede zirveye oturdu. İhanet iddiasından sonra bütün dikkatlerin odağı olan çift, ayrılma kararı aldı.
''Yollarımızı ayırıyoruz''
İlişkisini bitiren Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz.
Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.
Yakışıklı oyuncuları takibe aldı
45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pique'den ayrılır ayrılmaz ise şaşırtan bir hamle yaptı.