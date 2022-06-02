Shakira aldatıldı 12 yıllık evliliği Gerard Pique'nin skandal ihaneti bitirdi!
Dünyaca ünlü şarkıcı ve dansçı Shakira ile sevgilisi Gerard Pique'den flaş bir ayrılık kararı geldi. Barcelona'nın yıldız oyuncusunun Shakira'yı aldattığı sırada suç üstü yakalandığı öne sürüldü. 2010 yılından beri aşk yaşayan çiftin ayrılık haberi sosyal medyada şok etkisi yarattı...
Barcelona'nın İspanyol yıldız oyuncusu Gerard Pique ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı güzel şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Pique'nin ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı hem gündeme hem sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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Shakira'nın eve geldiği anda Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. Pique, 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, güzel şarkıcı buna inanmadı. Pique ise Barcelona'daki eski dairesine taşındı.
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İkilinin ilişkilerinde bir problem yaşandığı belirtilmişti.
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