SGK'ya başvuranlar alıyor süresi 5 yıl uzadı! 2023'te ödeme miktarı arttı
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. 2023 itibarı ile zam geldi. Yeni ödemeler tek tek açıklandı. Başvuru şartı bulunuyor. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi için, kadın çalışanlara bir takım haklar tanınıyor. Özellikle kadınların anne olduktan sonra çalışmaya ara vermesini önlemek için hem çalışma şartlarında kolaylık sağlanıyor hem de farklı kalemlerde ödeme imkanı sunuluyor.
Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (16x7=112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Buna ‘doğum izni parası’ deniyor. Bu paranın hesabında ise normal doğumlarda 112 günlük süre dikkate alınıyor.
Asgari ücretle arttı
Çalışan annelere doğumda en yüksek katkıyı, ‘doğum parası (rapor)’ sağlıyor. Brüt ücret bu paranın miktarını belirliyor. 1 Ocak’tan geçerli yeni asgari ücret net 8 bin 506 lira, brüt ise 10 bin 8 lira olmuştu.
Dolayısıyla 2023 yılı için en düşük yani asgari ücretle çalışan bir annenin doğum parası 24 bin 909 lira olacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.
Hakediş şartları neler?
Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.