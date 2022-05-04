SGK'lıya faizsiz konut kredisi! 750 lira taksitle
SGK faizsiz konut kredisi verecek. Harp veya vazife malülü vatandaşlar için SGK, faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. SGK’dan alınan belgeyle Ziraat Bankası’ndan 240 bin liranın üzerinde kredi alınabiliyor. Maaşın dörtte biri kadar taksit ödeniyor
Hükümet, pandemi ile birlikte inşaat sektörünün yavaşlamasıyla artan konut fiyatları, el yakan ev kiralarına karşı dar gelirli vatandaşı korumak için tüm imkânları seferber ediyor. Barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor.
Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. Kredinin geri ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. Faizsiz konut kredisi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Başvurular nereye yapılıyor?
Görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı ya da SGK il müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması gerekiyor. E-devlet üzerinden "Faizsiz konut kredisi ve TOKİ kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu" bölümü tıklanarak başvuru yapılabiliyor.