SGK'den esnaf ve KOBİ'lere sıkı takip! İcra ve haciz geliyor...

BORCUNU ÖDEMEYEN İŞVERENLER TEŞVİKLERDEN YARARLANAMAYABİLİR

Prim borçlarını ödemeyen işverenler için bir diğer önemli konu ise devlet tarafından sağlanan teşvik ve destekler olacak.

SGK'ye vadesi geçmiş prim borcu bulunan işverenler, ilgili teşvik programlarının borçsuzluk şartlarını karşılayamamaları halinde sigorta primi teşviklerinden ve çeşitli desteklerden yararlanamama riskiyle karşılaşabilecek.

Buna karşılık, borçlarını geçerli şekilde taksitlendiren ve ödemelerini yasal süreleri içerisinde gerçekleştiren işverenler, ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşımaları halinde teşviklerden yararlanmaya devam edebilecek.

Bu nedenle prim borcu bulunan işletmelerin, borç durumlarını ve ödeme takvimlerini kontrol ederek yasal takip sürecine ilişkin gelişmeleri dikkate almaları önem taşıyor.