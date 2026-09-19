SGK'den esnaf ve KOBİ'lere sıkı takip! İcra ve haciz geliyor...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini yılın son çeyreğinde etkinleştirmeye hazırlanıyor. Borçlarını ödemeyen veya yapılandırma yoluna gitmeyen esnaf, KOBİ ve işverenler icra ve haciz işlemleriyle karşı karşıya kalabilecek. Borçlarını taksitlendiren ve ödemelerini yasal süresi içerisinde gerçekleştirenler ise tahsilat işlemlerinden ve teşvik kayıplarından korunabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu bulunan esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile işverenlere yönelik tahsilat süreçlerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Borçların ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yıl içerisinde faiz indirimi ve uzun vadeli taksitlendirme gibi çeşitli imkânlar sunulurken, bu fırsatlardan yararlanmayan mükellefler için takip işlemlerinin artırılması gündeme geldi.
Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik düzenleme kapsamında, yılın son çeyreğinden itibaren borçlarını ödemeyen veya taksitlendirmeyen mükellefler hakkında icra ve haciz işlemlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Öte yandan, borçlarını yapılandıran ve taksitlerini belirlenen sürelerde düzenli olarak ödeyen işletmelerin, ödeme koşullarını yerine getirdikleri sürece bu işlemlerden etkilenmemesi öngörülüyor.
BORÇLULARA 72 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI
SGK prim borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yıl içerisinde çeşitli düzenlemeler hayata geçirildiği aktarıldı.
Bu kapsamda, tecil faiz oranının yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildiği ve borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkân tanındığı belirtildi.
Düzenlemenin özellikle ödeme güçlüğü yaşayan esnaf ve KOBİ'lerin borç yükünü hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.
Aktarılan bilgilere göre, 2026 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezaları uygulama kapsamında değerlendirildi.
Başvuru ve ilk taksit ödemesi için 31 Ağustos 2026 tarihi son gün olarak belirlenirken, bu süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamayanların faiz indirimi ve taksitlendirme imkânlarından yararlanma koşullarını kaybedebileceği kaydedildi.
TEMİNAT ŞARTLARINDA BORÇLULARI RAHATLATAN DÜZENLEME
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, prim borçlarının taksitlendirilmesi sürecinde teminat şartlarında da borçlular lehine bazı kolaylıklar sağlandı.
Yeni uygulama kapsamında 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat aranmadığı, bu tutarı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edildiği belirtildi.
Ayrıca, borçluların daha önce haczedilmiş mallarının da değerleri üzerinden teminat olarak kabul edilebildiği ifade edildi.
Taksitlerini düzenli ödeyen borçluların araçları üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılmasına yönelik kolaylıklar da ödeme sürecini destekleyen uygulamalar arasında gösterildi.
YILIN SON ÇEYREĞİNDE TAHSİLAT SÜREÇLERİ HIZLANACAK
Borçlulara sağlanan faiz indirimi, uzun vadeli ödeme ve teminat kolaylıklarının ardından SGK'nin tahsilat süreçlerine ağırlık vermesi bekleniyor.
Yeni Orta Vadeli Program'da yer alan "Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir" hükmü, bu alandaki çalışmaların yılın dördüncü çeyreğinden itibaren sürekli olarak yürütülmesini öngörüyor.
Bu doğrultuda, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde prim borcunu ödemeyen veya taksitlendirme yoluna gitmeyen mükellefler hakkında yasal takip işlemlerinin yoğunlaşabileceği ifade ediliyor.
Borçların tahsil edilememesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde icra ve haciz işlemleri uygulanabilecek.
BORCUNU ÖDEMEYEN İŞVERENLER TEŞVİKLERDEN YARARLANAMAYABİLİR
Prim borçlarını ödemeyen işverenler için bir diğer önemli konu ise devlet tarafından sağlanan teşvik ve destekler olacak.
SGK'ye vadesi geçmiş prim borcu bulunan işverenler, ilgili teşvik programlarının borçsuzluk şartlarını karşılayamamaları halinde sigorta primi teşviklerinden ve çeşitli desteklerden yararlanamama riskiyle karşılaşabilecek.
Buna karşılık, borçlarını geçerli şekilde taksitlendiren ve ödemelerini yasal süreleri içerisinde gerçekleştiren işverenler, ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşımaları halinde teşviklerden yararlanmaya devam edebilecek.
Bu nedenle prim borcu bulunan işletmelerin, borç durumlarını ve ödeme takvimlerini kontrol ederek yasal takip sürecine ilişkin gelişmeleri dikkate almaları önem taşıyor.