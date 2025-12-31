SGK'dan uyarı geldi! Yüksek maaş için bugün son gün

ARADA NE KADAR FARK OLACAK?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3,3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak. Böylece dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.