SGK'dan uyarı geldi! Yüksek maaş için bugün son gün
Emeklilikte bir yılın bile ömür boyu fark yaratabildiği bir döneme girildi. SGK’dan gelen uyarılar, emeklilik dilekçesi için takvimin artık sıradan bir tarih seçimi olmadığını gösteriyor.
2025’in sonu ile 2026 içinde verilecek dilekçeler arasında maaşta yüzde 3’ü aşan fark oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle “biraz daha çalışayım” diyenler de, “hemen emekli olayım” diyenler de hesabı yeniden yapıyor. Peki dilekçe hangi tarihte verilirse daha avantajlı olur, kimler beklemeli, kimler acele etmeli? İşte tüm detaylar...
Özel sektörde çalışanlar bugün saat 17'ye kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'te tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak.
Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri bugün emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'in maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bu durumdaki kamu işçileri hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajından yararlanabilecek.
ARADA NE KADAR FARK OLACAK?
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3,3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak. Böylece dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.