SGK’dan prim borçları için yeni düzenleme! Şartlar değişti

Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak. SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti.

Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.