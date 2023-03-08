SGK'da EYT mesaisi 6'da başlıyor! e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli

GÜNDE YÜZ BİNLERCE BAŞVURU YAPILIYOR

Düzenlemenin ardından emekli olmak için şu ana kadar başvuru yapan EYT'li sayısı yüz binleri aştı. Başvurular hem SGK hem de e-Devlet üzerinden yapılabildiği için şimdiye kadar kaç kişinin başvurduğu konusunda henüz netleşmiş bir rakam yok. Ancak sayının 600 bini aştığı ifade ediliyor.