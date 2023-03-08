SGK'da EYT mesaisi 6'da başlıyor! e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli
Milyonlarca çalışana emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından SGK merkezlerinde personel, başvurulara hızlı cevap verebilmek için sabah 6'da işbaşı yapıyor. Başvuruların sayısı 600 bini aşmış durumda. SGK, yaşanan yoğunluğu önlemek için de önemli karar aldı. Sigortalıların e-Devlet'ten 'çalışma hayatım' ekranının çıktısını alarak işverenine sunması yeterli olacak. Online alınabilecek bu belge 'Emekli olur' yazısı yerine geçecek. İşte detaylar...
Milyonlarca kişiye emekli olma yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından, SGK merkezlerinde başlayan yoğunluk sürüyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti. Yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayan düzenlenmeden yararlanmak isteyenler SGK hizmet binalarının önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
EYT mesaisi 6'da başlıyor
Özellikle Unkapanı, Bağcılar, Esenyurt, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerdeki SGK merkezleri direk aylık bağlamaya yetkili oldukları için buralarda yoğunluk hat safhaya çıkıyor. Başvurulara hızlı cevap verebilmek için mesai saatleri 06.00-19.00 olarak ayarlandı. Bazı bölümlerden memur kaydırmaları da yapıldı.
GÜNDE YÜZ BİNLERCE BAŞVURU YAPILIYOR
Düzenlemenin ardından emekli olmak için şu ana kadar başvuru yapan EYT'li sayısı yüz binleri aştı. Başvurular hem SGK hem de e-Devlet üzerinden yapılabildiği için şimdiye kadar kaç kişinin başvurduğu konusunda henüz netleşmiş bir rakam yok. Ancak sayının 600 bini aştığı ifade ediliyor.