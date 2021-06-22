SGK ve Bağkur emekli maaşları zammı! Temmuz enflasyon zam farkı netleşti

Her yıl SSK ve BAĞKUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.