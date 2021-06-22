SGK ve Bağkur emekli maaşları zammı! Temmuz enflasyon zam farkı netleşti
Mayıs ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı! Enflasyon aylık ise yüzde 0,89 arttı. Yıllık ise yüzde 16,59 olarak açıklandı. Bu rakamlara göre SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar olacak?
Her yıl SSK ve BAĞKUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.
Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı.
Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 6.39'luk zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 3.39'luk fark göründü.
Haber Global'deki habere göre ilk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek.