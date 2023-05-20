SGK uzmanından borç uyarısı! EYT'li için yıl sonunu işaret etti: Sayı 1 milyonu geçecek!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “her ay 120 bin kişiye maaş bağlandığını varsaydığımızda ve mart ayından itibaren yapılacak olan hesaplamayla 9 aylık süreçte EYT’liye bağlanacak ayık sayısının 1 milyonu geçeceğini söyleyebiliriz” dedi. Öte yandan emekli olmak isteyenlerle ilgili konuşan Karakaş 'borç' uyarısı yaptı. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçmişti. Düzenlemeye başvurular başladığı o tarihte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti ve 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. Bu çerçevede SGK Başuzmanı İsa Karakaş, EYT ile ilgili son rakamları ve gelinen son noktayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.
“2023 yılı sonu itibarıyla emekli sayımızın 16 milyonu aşacak”
2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 13 milyon 977 bin emekli olduğunu hatırlatan Karakaş, “2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında 77 bin kişinin emekli olduğunu görüyoruz. Mart ayı içerisinde de EYT’lilerin başvurusu oldu. Dolayısıyla Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonu itibarıyla toplamda 1 milyon 850 bin EYT’linin emeklilik için başvurduğunu görüyoruz. Bu durumda Türkiye’de 15 milyon 900 bin emekli olduğundan söz edebiliriz.
Yine 2023 yılı sonuna kadar 400 bin kişinin emeklilik için başvuracağını varsayarsak bu durumda 2023 yılı sonu itibarıyla emekli sayımızın 16 milyonu aşacağını, hatta 16 milyon 300 bini bulacağı beklenmektedir” diye konuştu.
“Bağ-Kur borcunuz veya genel sağlık sigortası borcunuz varsa emekli olmazsınız”
Mayıs ayı sonu itibarıyla 1 milyon 850 bin EYT’linin başvurusunun söz konusu olduğu bilgisi veren Karakaş şöyle devam etti: