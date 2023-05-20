SGK uzmanından borç uyarısı! EYT'li için yıl sonunu işaret etti: Sayı 1 milyonu geçecek!

“2023 yılı sonu itibarıyla emekli sayımızın 16 milyonu aşacak”

2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 13 milyon 977 bin emekli olduğunu hatırlatan Karakaş, “2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında 77 bin kişinin emekli olduğunu görüyoruz. Mart ayı içerisinde de EYT’lilerin başvurusu oldu. Dolayısıyla Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonu itibarıyla toplamda 1 milyon 850 bin EYT’linin emeklilik için başvurduğunu görüyoruz. Bu durumda Türkiye’de 15 milyon 900 bin emekli olduğundan söz edebiliriz.