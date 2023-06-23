SGK uzmanı yeni maaş tahminini açıkladı: Zam sonrası hepsi artıyor! En düşük memur emekli maaşı ise...

Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir. Yine bir hemşirenin maaşı 16 bin 900 lirayken bu zamlarla birlikte bunun 30 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Son olarak da polisleri örnek olarak verecek olursak, şu anda bir polis maaşı 19 bin civarında.