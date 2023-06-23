SGK uzmanı yeni maaş tahminini açıkladı: Zam sonrası hepsi artıyor! En düşük memur emekli maaşı ise...
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, “En düşük memur maaşını 22 bin lira olarak baz aldığımız zaman en düşük memur emekli maaşının 15 bin 320 lirayı bulacağını söyleyebiliriz” dedi.
20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve memur emeklisi zamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" ifadelerini kullandı. Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.
“En düşük bekçi maaşı 27 bini, en düşük polis maaşı 33 bini, en düşük hemşire maaşı 30 bini aşacak”
Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması için yüzde 94’lük bir zam yapılması gerektiğini söyleyerek, “Yüzde 94’lük bir artış yaptığımızda en düşük memur aylığı 22 bin bin 26 lira liraya yükselmektedir. Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır.
Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir. Yine bir hemşirenin maaşı 16 bin 900 lirayken bu zamlarla birlikte bunun 30 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Son olarak da polisleri örnek olarak verecek olursak, şu anda bir polis maaşı 19 bin civarında.