SGK uzmanı açıkladı: Yüzde 94'lük zam geliyor! İşte en düşük emekli maaşı bu kadar olacak...

“Memurlara ne kadar zam gelirse, bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor”

Emeklilerin maaşının ocak ve temmuz aylarında yeniden güncellendiğini hatırlatan Karakaş, enflasyon oranı ve refah payı eklenerek memur maaşlarında sonuca ulaşıldığını dile getirdi. Bütün emeklilerin maaş hesaplama sisteminin ve güncelleme sisteminin farklı olduğunu söyleyen Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur emeklilerinin maaşının güncellenmesi tamamen emeklilerin maaş oranına bağlı. Yani memurlara ne kadar zam gelirse, memurlar hangi hakları elde ederlerse bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor.