SGK uzmanı açıkladı: Yüzde 94'lük zam geliyor! İşte en düşük emekli maaşı bu kadar olacak...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “En düşük memur maaşına yapılacak yüzde 94’lük zam oranını da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emeklisinin maaşının 15 bin 328 lira olması gerekiyor” dedi.
Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 15,26 olurken, vatandaşların gözleri yapılacak emekli maaşı zamlarına çevrildi.
Çalışan yıla oranla kıdeme göre değişiklik gösteren memur maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Memurların en düşük maaşını temmuzda 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik. Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız, gereken adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Buna göre temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yapılacak zamları değerlendirdi.
“Memurlara ne kadar zam gelirse, bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor”
Emeklilerin maaşının ocak ve temmuz aylarında yeniden güncellendiğini hatırlatan Karakaş, enflasyon oranı ve refah payı eklenerek memur maaşlarında sonuca ulaşıldığını dile getirdi. Bütün emeklilerin maaş hesaplama sisteminin ve güncelleme sisteminin farklı olduğunu söyleyen Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur emeklilerinin maaşının güncellenmesi tamamen emeklilerin maaş oranına bağlı. Yani memurlara ne kadar zam gelirse, memurlar hangi hakları elde ederlerse bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor.