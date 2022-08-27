SGK resmen duyurdu! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi detaylar bomba

Haber Global'de yer alan habere göre evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı için 2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemek yeterli oluyor.