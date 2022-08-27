SGK resmen duyurdu! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi detaylar bomba
Sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına SGK'dan müjde geldi. Evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı veriliyor. İşte ev hanımları için emekliliğin detayları...
Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişinin yanında ev hanımı olan kadınlar da emekli olabilmenin yollarını arıyor. Bazı şartların gerçekleşmesi halinde bir işyerinde çalışmadan emeklilik mümkün. SGK'dan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.
Çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatında olamayan kadınlar için emeklilik yolu alı açıldı. Devlet, evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı sağlıyor. SGK'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Haber Global'de yer alan habere göre evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı için 2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemek yeterli oluyor.
Ayrıca 2022 yılı için prime esas kazanç alt sınırının 29 katı üzerinden ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.547,90 TL olarak belirlendi.