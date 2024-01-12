SGK listeyi güncelledi artık erkenden emekli olabilirsiniz! İşte yeni şartlar
Fiziki ya da tedavisi olmayan hastalığa yakalanan vatandaşların yararlandı malulen emeklilikte liste yenilendi. Peki kimler erken emekli olabilir? Şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar…
SGK malulen emeklilikten yararlanacak hastalıkların listesini değiştirdi. Bununla birlikte malulen emeklilik şartları milyonlarca çalışanlar tarafından sıklıkla merak edildi.
Malulen emeklilik şartları ne?
En az on yıldan beri sigortalı olup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenlere malullük aylığı bağlanıyor.
1800 gün prim ödenmiş olması şart
En az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır. Ancak bildirdiği üzere eksik primler malulen emekli olmadan önce de toplu olarak ödenebilmektedir. Bu sebeple de bu şart sonradan tamamlanabilmektedir.
Maluliyetin işe girdikten sonra meydana gelmiş olması gerekli
Sigortalının malulen emekli olabilmesi için maluliyetin işe girdikten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak başvuru yapabilmesi için işten ayrılmış olması şarttır.
MALULÜK DURUMUNU GÖSTERİR MALULİYET RAPORUNUN ALINMASI ŞARTI
Sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte maluliyetin tespiti tam teşekkülü Sağlık Kurulundan maluliyet raporunun alınması gerekmektedir.