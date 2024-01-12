SGK listeyi güncelledi artık erkenden emekli olabilirsiniz! İşte yeni şartlar

Malulen emeklilik şartları ne?

En az on yıldan beri sigortalı olup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenlere malullük aylığı bağlanıyor.