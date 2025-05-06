SGK kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor
SGK, yüzlerce meslek grubunun 'yıpranma payı' kullanımına kısıtlama getirdi. Alınan karar sonucunda yüzlerce mesleğe yıpranma payı hakkından faydalanabilmek için 'ispat zorunluluğu' getirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayınladığı duyuru ile çok sayıdafiili hizmet süresi zammına tabi meslek grubuna kısıtlama getirildiğini açıkladı. Paylaşılan 98 sayfalık listede, 4/A kapsamında fiili hizmet zammına tabi tutulamayacak meslek grupları belirlendi.
NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Yıpranma payı ya da fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.
YIPRANMA PAYI HAKKINA KISITLAMA GETİRİLEN MESLEKLER
SGK'nın yayınladığı listede yer alan ve 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek grupları şu şekilde:
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel
1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler
Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret
1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,
1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali