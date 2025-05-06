SGK kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

YIPRANMA PAYI HAKKINA KISITLAMA GETİRİLEN MESLEKLER

SGK'nın yayınladığı listede yer alan ve 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek grupları şu şekilde:

1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı

1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı

1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite

1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu

1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi

1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı

1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı

1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı

1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri

1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)

1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)

1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)

1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)

1120.01 Armatör

1120.04 Başkan-Özel Sektör

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık

1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler

1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma

1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)

1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)

1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)

1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)

1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel

1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler

Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)

1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret

1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)

1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler

1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,

1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali



