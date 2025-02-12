SGK düğmeye bastı: Toplu para iadesi yapılacak!

SGK TOPLU PRİM İADESİ YAPACAK

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.





