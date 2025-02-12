SGK düğmeye bastı: Toplu para iadesi yapılacak!
SGK harekete geçti. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. İl ya da ilçe SGK müdürlüklerine başvuran herkes toplu ödeme alacak. Süreç ise SGK tarafından oldukça basit bir şekilde yürütülecek.
Milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıllarca prim ödeyen çalışanlar emeklilik hayalinin gerçekleşmesini bekliyor.
Ancak emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar ve emeklilik sürecini sonlandırmak isteyenler için SGK, yatırılan primleri toplu ödeme yapacak. SSK, Bağkur fark etmeden tüm emekli adayları toplu ödeme alabilecek.
SGK TOPLU PRİM İADESİ YAPACAK
Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.
SGK, SSK, Bağkur fark etmeden dilekçesini il ya da ilçe müdürlüklerine bildiren herkese toplu ödeme yapacak.