SGK düğmeye bastı: Binlerce kişinin maaşı iptal ediliyor

Özellikle yurt dışında çalışırken aynı dönemde Türkiye'de sigortalı olarak gösterilen kişiler bu incelemenin odak noktalarından biri hâline geldi. SGK, yapılan tespitler sonucunda bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, bugüne kadar ödenen maaşları da geri talep etmeye başladı.