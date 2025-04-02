SGK düğmeye bastı: Binlerce kişinin maaşı iptal ediliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) usulsüz şekilde emekli olanlara ilişkin incelemelerine devam ediyor. Sigortalı olmadığı halde kendisini sigortalı göstererek usulsüzlük yapan kişilerin emeklilikleri iptal edilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı elde eden kişilere yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, özellikle sahte iş yerleri üzerinden sigorta primi ödeyerek emekli olan kişiler tespit edilmeye başlandı. Bu kişiler yalnızca emekliliklerinin iptaliyle karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda usulsüz olarak aldıkları emekli maaşlarını faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.
GURBETÇİLER VE DİĞER USULSÜZLÜK YAPANLAR İNCELEMEDE
SGK’nın titizlikle yürüttüğü denetimler, yalnızca Türkiye’deki kişileri değil, yurt dışında yaşayan gurbetçileri de kapsıyor.
Özellikle yurt dışında çalışırken aynı dönemde Türkiye'de sigortalı olarak gösterilen kişiler bu incelemenin odak noktalarından biri hâline geldi. SGK, yapılan tespitler sonucunda bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, bugüne kadar ödenen maaşları da geri talep etmeye başladı.
SAHTE İŞ YERLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER ORTAYA ÇIKTI
SGK tarafından yürütülen incelemelerde, birçok sigortalılık işleminin sahte iş yerleri üzerinden yapıldığı ortaya kondu.