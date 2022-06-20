Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı
Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. Boşanma haberleri sonrası zor günleri geride bırakan Görgüzel sezonu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu üç loca kapattı..
Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Selen Görgüzel yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. Boşanma haberleri sonrası zor günleri atlatan Görgüzel fit vücuduyla sezonu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu üç loca kapattı.. Uzun süre güneş banyosu yapan Görgüzel, bol bol yüzerek serin suların tadını çıkarttı..
8 yıllık evliliklerini bitirmişti
2014 yılında nikah masasına oturan yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini mart ayında noktalamıştı.
Sezonu açtı
Zor günleri atlatan Görgüzel tatil, sezonunu Bodrum'da açtı.
Plajda görüntülendi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Görgüzel, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.