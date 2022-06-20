Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Selen Görgüzel yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. Boşanma haberleri sonrası zor günleri atlatan Görgüzel fit vücuduyla sezonu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu üç loca kapattı.. Uzun süre güneş banyosu yapan Görgüzel, bol bol yüzerek serin suların tadını çıkarttı..