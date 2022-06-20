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Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. Boşanma haberleri sonrası zor günleri geride bırakan Görgüzel sezonu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu üç loca kapattı..

Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

 Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Selen Görgüzel yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. Boşanma haberleri sonrası zor günleri atlatan Görgüzel fit vücuduyla sezonu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu üç loca kapattı.. Uzun süre güneş banyosu yapan Görgüzel, bol bol yüzerek serin suların tadını çıkarttı.. 

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Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

8 yıllık evliliklerini bitirmişti

2014 yılında nikah masasına oturan yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini mart ayında noktalamıştı. 

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Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

Sezonu açtı

Zor günleri atlatan Görgüzel tatil, sezonunu Bodrum'da açtı.

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Sezonu Bodrum'da açan Selen Görgüzel üç loca kapattı! Fit görüntüsüyle yürek hoplattı

Plajda görüntülendi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Görgüzel, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. 

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