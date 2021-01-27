Sezer İnanoğlu kızına yapılan tacizi anlattı! Aynı yatakta sevgilisiyle...
Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynayan 54 yaşındaki Sezer İnanoğlu'nun eski eşi hakkındaki iddiaları şok etti.
Türk sinemasının çocuk yıldırızı Sezer İnanoğlu ikinci eşi Mehmet Meral Baykasoğlu ile mahkemelik oldu. Görme engelli kızı için hukuk savaşı veren İnanoğlu'nun sözleri kan dondurdu.
Yeşilçam'da 'Sezercik' adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, 2013'te boşandığı eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun, 12 yaşındaki görme engelli kızları Arzum Ayşe İnanoğlu'na kötü davrandığı iddiası ile velayeti almak için bir kez daha mahkemeye koştu.
Baykasoğlu'nun kızına şiddet uyguladığını ve kızının bu konuyla ilgili Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde annesinin kendisine, "Git artık babanla yaşa seni istemiyorum" dediğini aktardı.
Arzum'un bir gözü kısmen görse de diğer gözünün sadece ışık alabildiğine dikkat çeken İnanoğlu, annesinin kızına yeterli ilgiyi göstermediğini, aksine kızının fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti.