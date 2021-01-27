Sezer İnanoğlu kızına yapılan tacizi anlattı! Aynı yatakta sevgilisiyle...

Yeşilçam'da 'Sezercik' adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, 2013'te boşandığı eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun, 12 yaşındaki görme engelli kızları Arzum Ayşe İnanoğlu'na kötü davrandığı iddiası ile velayeti almak için bir kez daha mahkemeye koştu.