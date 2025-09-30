Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in son hali herkesi hayrete düşürdü! Bambaşka biri olmuş
Sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Oyuncu Alina Boz ile ayrıldıktan sonra sosyal medyadan da uzak kalan Özer'in son hali herkesi şaşırttı.
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in oyuncu Alina Boz ile ilikisi vardı. İlişkileriyle sık sık gündeme gelen ikisi yollarını ayırdıktan sonra Mithat Can Özer de gözden kayboldu. Uzun zamandır kimsenin görmediği Özer'in son haline herkes çok şaşırdı.
YURT DIŞINA YERLEŞMİŞTİ
Ayrılığın ardından Alina Boz hemen Umut Evirgen ile evlilik kararı alırken, Mithat Can Özer ise Portekiz'in Lizbon kentine yerleşmişti.
Mithat Can Özer çok uzun zaman sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mithat Can Özer, saçı sakalı birbirine karışmış son haliyle ise görenleri şaşırttı.