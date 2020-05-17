Sezen Aksu'nun kolit hastalığı tekrarladı : 'Sık sık atak geçiriyorum'

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun 2014 yılında yakalandığı Kolit hastalığına yeniden yakalandığı haberi tüm hayranlarını derinden üzdü. Minik Serçe, bu hastalığa yakalandığı dönem başarılı bir ameliyat geçirmiş olmasına rağmen hastalık yeniden nüksetti.