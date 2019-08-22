Sezen Aksu'nun gelin adayı Alina Boz sosyal medyaya küstü
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'ın sevgilisi Alina Boz, Instagram’da 1 milyon 700 bin takipçisi olan bir isim.
Güzel oyuncu Alina Boz, Alem Dergisi için Kıbrıs’ta objektif karşısına geçti. Sosyal medyayla konuşan Alina Boz şunları söyledi:
-“Sosyal medya dünyası gerçekten çok büyüdü. Geçtiğimiz birkaç ayda küstüm.Çok paylaşım yapmamayı tercih ettim.
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Zaten buraralar herkesin bir Instagram’dan soğuma dönemi oluyor. Aslında biraz sosyal medya detoksu yaptığımı söyleyebilirim”.
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Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le birlikte olan Boz, aşk üzerine de şunları söyledi:
“Bence aşk, insanı olumlu yönde, güzel bir şekilde değiştirir. Bir insana karşı daha toleranslı olmayı öğreniyorsunuz. O insana destek olmaya çalışmak ve onun sana aynısı yapması çok değerli. Aslında insanı yeniden doğuruyor gibi bir his aşk. Kendini daha hafif ve mutlu hissediyorsun”
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