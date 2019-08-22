Sezen Aksu'nun gelin adayı Alina Boz sosyal medyaya küstü

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le birlikte olan Boz, aşk üzerine de şunları söyledi:

“Bence aşk, insanı olumlu yönde, güzel bir şekilde değiştirir. Bir insana karşı daha toleranslı olmayı öğreniyorsunuz. O insana destek olmaya çalışmak ve onun sana aynısı yapması çok değerli. Aslında insanı yeniden doğuruyor gibi bir his aşk. Kendini daha hafif ve mutlu hissediyorsun”