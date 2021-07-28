Sezen Aksu'nun evine bir kamyon çiçek geldi!

Sezen Aksu’nun önceki gün özel misafirleri vardı. Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz, sanatçıyı Bodrum’da ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat kaldığı evde duş alan Alina Boz, başında havluyla dışarı çıktı. Bahçeye park ettiği aracına yönelen oyuncu, bagajı açıp eşyalarını çıkardı. Aracının bagajını gardırop gibi kullanan Boz, önce saçlarını taradı, ardından makyaj yaptı. Yeniden eve dönen oyuncu, akşamı Aksu ve Özer’le geçirdi.