Sezen Aksu'dan yıllar sonra bir ilk! Müzik değil aşkı ile gündemde...
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, bu kez şarkılarıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, 70 yaşındaki sanatçının bir süredir kalbi dolu. Üstelik kalbini çalan kişinin 40 yaşında bir veteriner olduğu iddia ediliyor.
Yıllardır sahnelerden uzakta, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Minik Serçe; zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve yeni beste haberleriyle, gündeme geliyordu ama bu sefer konu müzik değil.
Son zamanlarda gündeme gelmesinin nedeni, yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki bir veterinerle gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı iddiası oldu.
Bahsi geçen iddia, Tivi 6 ekranlarında yayınlanan Doğruya Doğru programında gündeme getirildi. Programda yorumcu olarak yer alan Bircan Bali’nin kulis bilgisi olarak paylaştığı detaylar kısa sürede magazinin gündemine düştü.
Doğruya Doğru programında dile getirilen iddiaya göre Sezen Aksu, neredeyse bir yıldır 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor.