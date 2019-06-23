Sezen Aksu seçimde oy verdi : Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?
İSTANBUL halkı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına akın ederken ünlü isimler de oy verdi. Bunlardan biri de Sezen Aksu'ydu. Ünlü sanatçı oyunu verirken 'başıma bir iş gelmez değil mi?' dedi.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yenide yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi.
Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 No'lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.
Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti.
Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.