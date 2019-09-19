Sezen Aksu kötü haberi verdi! 'Bundan sonra...' deyip açıkladı
İSTANBUL 'da bir mekan çıkışında görüntülenen 65 yaşındaki usta sanatçı Sezen Aksu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirlerle konuşan Aksu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.
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Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.
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"Ben böyle çok iyiyim"
Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.
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"Murat'ı çok severim"
Aksu, Murat Boz'un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini de, "Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir" diyerek doğruladı.
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