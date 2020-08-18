Sezen Aksu 'Konduramadım' şarkısını Defne Samyeli'den ilham alıp yazdı

Usta sanatçı Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında söz ve müziği kendisine ait “Konduramadım” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İddiaya göre usta sanatçı, bu şarkıyı Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın ayrılığından etkilenerek yazdı.