Sezen Aksu 'Konduramadım' şarkısını Defne Samyeli'den ilham alıp yazdı
Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığı söylentileri yayıldığı zamanlarda inkar etmişti, ardından ise aldatıldığını düşündüğünde ''Konduramadım'' açıklaması yapmıştı. Sezen Aksu'nun da ''Konduramadım'' şarkısının hikayesinin Defne Samyeli'den ilham aldığı söylendi.
Usta sanatçı Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında söz ve müziği kendisine ait “Konduramadım” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İddiaya göre usta sanatçı, bu şarkıyı Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın ayrılığından etkilenerek yazdı.
Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.
Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. İhanet haberleri gündeme gelince, Defne Samyeli sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı: