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Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı...

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Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı...

Sezen Aksu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren 71 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. İşte Minik Serçe Sezen Aksu'nun son hali...

Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı... - Resim: 1

Sezen Aksu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren 71 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. İşte Minik Serçe Sezen Aksu'nun son hali…

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Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı... - Resim: 2

8 yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' yoğun ilgi gören Sezen Aksu sosyal medyada yine gündem oldu.

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Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı... - Resim: 3

Ünlü şarkıcının çok konuşulmasının nedeni ise bu kez başka.

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Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı... - Resim: 4

SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

İmaj tazeleyen Aksu, sevenlerini şaşırttı.

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