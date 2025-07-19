Sezen Aksu imaj değiştirdi! Son halini görenler hayran kaldı...
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Sezen Aksu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren 71 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. İşte Minik Serçe Sezen Aksu'nun son hali...
Sezen Aksu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren 71 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. İşte Minik Serçe Sezen Aksu'nun son hali…
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8 yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' yoğun ilgi gören Sezen Aksu sosyal medyada yine gündem oldu.
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Ünlü şarkıcının çok konuşulmasının nedeni ise bu kez başka.
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SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI
İmaj tazeleyen Aksu, sevenlerini şaşırttı.
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