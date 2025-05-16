Sezen Aksu ile ilgili bomba iddia! Sırrı Süreyya Önder'in vefatından sonra ne yaptığı ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duyduğu üzüntü nedeniyle saçlarını kestiği ileri sürüldü. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Aksu'nun Sırrı Süreyya'nın vefatının ardından çok ağladığını iddia etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.
Sırrı Süreyya Önder ile yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.
"SAÇLARINI KESTİ"
'Gel Konuşalım' programında, gazeteci Mehmet Üstündağ sanatçı Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya attı.
Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kestiğini ileri sürdü.