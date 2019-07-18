Sezen Aksu haberi alır almaz hastaneye koştu! Minik Serçe'yi yıkan haber
Türk pop müziğinin Minik Serçe'si Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, yoğun bakıma kaldırıldı. Bu kötü haberi duyan Minik Serçe, hemen hastaneye koştu.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, dün sabah aldığı kötü haber ile yıkıldı. Minik Serçe'nin babası Sami Yıldırım, dün sabah aniden fenalaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Kötü haberi duyan Minik Serçe ise soluğu hastaneden aldı.
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Snob Magazin'in özel haberine göre, Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım dün öğlen 13:00 sularında İzmir Kent Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakıma alındı. Haberi alır almaz soluğu hastanede alan Sezen Aksu, babasını yalnız bırakmadı.
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Sami Yıldırım'ın, solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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Minik Serçe, 3 yıl önce annesi 91 yaşındaki emekli öğretmen Şehriban Yıldırım'ı yitirmişti.
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