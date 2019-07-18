Sezen Aksu haberi alır almaz hastaneye koştu! Minik Serçe'yi yıkan haber

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, dün sabah aldığı kötü haber ile yıkıldı. Minik Serçe'nin babası Sami Yıldırım, dün sabah aniden fenalaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Kötü haberi duyan Minik Serçe ise soluğu hastaneden aldı.