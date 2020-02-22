Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' dedi! Trend listeleri alt üst etti
Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısıyla müzik dünyasının gündemine oturdu. Sezen Aksu'nun yeni şarkısı paylaşım rekoru kırdı.
"Minik Serçe" Sezen Aksu bugün itibariyle yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Aksu'nun yayımladığı yeni şarksının adı "Ben de Yoluma Giderim" oldu. Ünlü şarkıcı resmi YouTube hesabından kendi kaleme aldığı bir not ile hayranlarını bilgilendirmede bulundu.
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Sezen Aksu yeni şarkısıyla tüm müzik listesini alt üst etti. Aksu'nun Ben de Yoluma Giderim şarkısı trend listere girdi ve zirveye oturması an meselesi artık. 'DEMO 2' adıyla çıkacak olan albümler birer bire yayımlanmaya başlandı.
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Demo 2'nin ilk şarkısı, 'Yetinmeyi Bilir Misin?' parçasıydı. İkinci olarak 'Ben de yoluma giderim' adlı eser paylaşıldı.
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Efsane şarkıcı Sezen Aksu'nun bu parçası sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanların arasına girdi.
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