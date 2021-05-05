Sezaryen doğum sonrası dikkat edilecek hususlar!

Doğum bittikten sonra da sezaryen doğumla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi aktaran Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Kucağınızda bebeğinizle eve dönüyorsunuz, özellikle ilk birkaç gün çok önemlidir. 9 aylık gebelik döneminde vücudunuzda önemli değişiklikler olur ve bu değişikliklerin normale dönmesi 4-6 haftayı bulabilir. Sezaryen sonrası iyileşme sürecinde rahatsızlık ve yorgunluk hissetmeniz normaldir.

Yavaştan alın. İlk 7 gün mümkün olduğunca dinlenin. Bebeğiniz ve sizinle ilgili her şeyi kolayca erişebileceğiniz yerlerde tutun. İlk birkaç hafta, çömelmekten ve bebeğinizden daha ağır bir şey kaldırmaktan kaçının” dedi.