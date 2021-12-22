Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Babasının zatürre geçirdiğini ve bacağının kesildiğini söyleyen Aydın "Sol bacağındaki diyabetik yaraları tekrar açıldı. Vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı ve yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyon nedeniyle iyileşememe durumu söz konusu oldu..." ifadelerini kullanmıştı.