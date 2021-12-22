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Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Hayatını kaybeden usta oyuncu ve seslendirmen Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'ın cenazesinde kızının ve oğlunun sözleri yürek burktu. Aydın'la ilgili acı gerçeği oğlu açıkladı.

Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.  Aydın, eşi Fatma Çiğdem Aydın’ı toprağa verdikten üç hafta sonra diyabet ve kalbe bağlı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Aydın hastanedeki 20’nci gününde, dün aramızdan ayrıldı. Acı haberi veren oğlu Arda Aydın "20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti" demişti.

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Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Instagram hesabından video yayınlayan Arda Aydın, babası Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını vurgularken, acı gerçeği açıklamıştı.

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Sezai Aydın'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acı gerçek yürek burktu: Ceketini satarak...

Babasının zatürre geçirdiğini ve bacağının kesildiğini söyleyen Aydın "Sol bacağındaki diyabetik yaraları tekrar açıldı. Vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı ve yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyon nedeniyle iyileşememe durumu söz konusu oldu..." ifadelerini kullanmıştı. 

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