Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi
BATMAN'da seyyar satıcılık yaparak başladığı iş hayatında devlet desteğiyle fabrika kuran Yahya Ezer, 350 kişiye istihdam sağladı.
Kentte 29 yıl önce mahalle mahalle gezerek sebze ve meyve satan Ezer (52), 7 yıl boyunca geçimini bu işten sağladı. Daha sonra dondurma üretmeye karar veren Ezer, 1999 yılında 200 metrekarelik alanda küçük bir dondurma işletmesi kurdu.
Devletin sağladığı yatırım teşvikinden de yararlanan Ezer, 2004'te Batman Organize Sanayi Sitesi'nde hibe edilen 10 bin 700 metrekarelik arsa üzerine fabrika kurdu.
Ezer, 2005 yılında üretime başlayan fabrikada yaklaşık 350 kişiyi istihdam sağlıyor.
Fabrikada günde 50 ton dondurma üreten Ezer, hem Türkiye'nin 52 iline hem de Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye dondurma satıyor.