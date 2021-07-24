Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

Kentte 29 yıl önce mahalle mahalle gezerek sebze ve meyve satan Ezer (52), 7 yıl boyunca geçimini bu işten sağladı. Daha sonra dondurma üretmeye karar veren Ezer, 1999 yılında 200 metrekarelik alanda küçük bir dondurma işletmesi kurdu.