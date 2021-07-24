BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47

Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

Anadolu Ajansı
Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

BATMAN'da seyyar satıcılık yaparak başladığı iş hayatında devlet desteğiyle fabrika kuran Yahya Ezer, 350 kişiye istihdam sağladı.

Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

Kentte 29 yıl önce mahalle mahalle gezerek sebze ve meyve satan Ezer (52), 7 yıl boyunca geçimini bu işten sağladı. Daha sonra dondurma üretmeye karar veren Ezer, 1999 yılında 200 metrekarelik alanda küçük bir dondurma işletmesi kurdu.

114
Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

Devletin sağladığı yatırım teşvikinden de yararlanan Ezer, 2004'te Batman Organize Sanayi Sitesi'nde hibe edilen 10 bin 700 metrekarelik arsa üzerine fabrika kurdu. 

214
Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

Ezer, 2005 yılında üretime başlayan fabrikada yaklaşık 350 kişiyi istihdam sağlıyor.

314
Seyyar satıcıydı Batman'da fabrika sahibi oldu! 52 şehir ve Irak ile Suriye sipariş için sıraya girdi

Fabrikada günde 50 ton dondurma üreten Ezer, hem Türkiye'nin 52 iline hem de Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye dondurma satıyor.

414