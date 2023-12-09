Seyyanen zam maaşlara yansıyacak mı? Emekli olacak memurlar dikkat
Resmi Gazete'de 15 Temmuz'da yayımlanan karar doğrultusunda en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira seviyesine yükseltildi. Peki memurlara verilen seyyanen zam emekli aylıklarına yansıyacak mı? İşte detaylar...
Resmi Gazete’de 15 Temmuz’da çıkan bir kararnameyle, memur maaşlarının en azı 22 bin 17 liraya yükseltildi ve emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam geldi. Böylece memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 17,55 artan maaşlarının üstüne seyyanen 8 bin 77 lira daha eklenmesiyle birlikte daha fazla para almaya başladı. Fakat dikkat çeken bir detay, bu seyyanen zammın kök maaşlara yansımayacak olması.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ocak ayında emekliye ayrılmayı düşünen memurları uyardı ve"Temmuz ayında bir zam yapılmıştı.
Yapılan zammın yüzde 17,55'i oransal zamdı. 8 bin 77 lirası ise seyyanen zamdı. Bu 8 bin 77 liralık seyyanen zammın ocak ayında alacağınız emeklilik maaşına faydası olmayacaktır. Yine 8 bin 77 liralık seyyanen zammın alacağınız emeklilik ikramiyesinde de faydası olmayacaktır" dedi.
Karakaş, en az memur maaşı olan 22 bin 17 liranın sadece yüzde 17,55’lik orantılı zammın dahil olduğu 13 bin 940 liranın göz önünde bulundurulacağını söyledi. Ama seyyanen zammın ocak ayında emekliye ayrılacakların maaşlarına ve ikramiyelerine katkı sağlamayacağını belirtti.