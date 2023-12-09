Seyyanen zam maaşlara yansıyacak mı? Emekli olacak memurlar dikkat

Resmi Gazete’de 15 Temmuz’da çıkan bir kararnameyle, memur maaşlarının en azı 22 bin 17 liraya yükseltildi ve emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam geldi. Böylece memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 17,55 artan maaşlarının üstüne seyyanen 8 bin 77 lira daha eklenmesiyle birlikte daha fazla para almaya başladı. Fakat dikkat çeken bir detay, bu seyyanen zammın kök maaşlara yansımayacak olması.