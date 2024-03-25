Seyyanen zam bekleyen emekliye kötü haber! AK Parti son noktayı koydu

Emekli maaşlarına seyyanen zam olacak mı? Son haftaların en çok tartışılan konusu emekli maaşları olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri ise beklentileri artırarak seyyanen zam iddialarını gündeme getirmişti. Hatta hafta sonu yapılan Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerde Erdoğan'ın yeni bir düzenleme duyuracağı iddia edilmişti.