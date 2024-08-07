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Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı

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Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı

Rus satranççı Amina Abakarova, rakibini zehirlemek amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğü iddiasıyla geçici olarak men edildi. Abakarova, bu eylemi kişisel bir husumet nedeniyle yaptığını savundu

Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı

Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirlediği iddiasıyla geçici men cezası aldı.

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Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı

Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu.

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Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı

Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.

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Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

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