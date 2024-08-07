Şeytanın aklına gelmez! Satranç turnuvasında rakibini zehirlemeye çalıştı
Rus satranççı Amina Abakarova, rakibini zehirlemek amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğü iddiasıyla geçici olarak men edildi. Abakarova, bu eylemi kişisel bir husumet nedeniyle yaptığını savundu
Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirlediği iddiasıyla geçici men cezası aldı.
Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu.
Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.
Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.