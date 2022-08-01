Şeytanın aklına gelmeyecek gaslighting yöntemleri!

Bu yöntemi uygulayan insanların amaçları da oldukça korkunç. Amaç karşıdaki kişiyi kendisine bağımlı hale getirmek. Çünkü her yaptığı ve söylediği yalanlanan insan kendisine inancı kaybedecek ve artık ne yaptığını bilemez hale gelecek. Böylece etrafında güvendiği birine ihtiyaç duyacak. Bu kişi ise, kendisini kurban olarak seçen kişi olacak. Tüm kontrolü kendisini manipüle eden kişiye verecek ve o ne derse onu yapmaya başlayacak.