Şeytanın aklına gelmeyecek gaslighting yöntemleri!
Herkesin hayatı boyunca mutlaka en az bir kez maruz kaldığı durum olan gaslighting yöntemleri duyanları hayrete düşürüyor. Peki gaslighting nedir?
Türkçe'de tam olarak net bir karşılığı olmayan gaslighting, temel olarak farklı planlar ve oyunlar ile karşıdaki kişinin kendisine olan inancını sarsmak ve kendisinden şüphe etmesini sağlamak olarak nitelendiriliyor. Bunların arasında zihni ve algıları karmaşık hale getirmek ve kişinin kendi hafızasından şüphe etmesini sağlamak en sık yapılan gaslighting yöntemi olarak biliniyor.
İşte hayatınızda en az bir kere bir başkası tarafından maruz kaldığınız şeytanın bile aklına gelmeyecek gaslighting yöntemleri...
Çoğunlukla sosyopat ve narsist kişilik bozukluğu olan kişiler tarafından uygulanan bu manipülasyon yöntemi, inanılan ve sevilen insanlar tarafından yapılıyor olduğu için ya da onlara inanma eğiliminde olunduğu için çoğunlukla kurbanlar tarafından fark edilemiyor.
Bu yöntemi uygulayan insanların amaçları da oldukça korkunç. Amaç karşıdaki kişiyi kendisine bağımlı hale getirmek. Çünkü her yaptığı ve söylediği yalanlanan insan kendisine inancı kaybedecek ve artık ne yaptığını bilemez hale gelecek. Böylece etrafında güvendiği birine ihtiyaç duyacak. Bu kişi ise, kendisini kurban olarak seçen kişi olacak. Tüm kontrolü kendisini manipüle eden kişiye verecek ve o ne derse onu yapmaya başlayacak.