BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75

Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar

Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar

GAZİANTEP'te metruk bir evden kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu caddeye doğru tünel kazdıkları belirlenen 4 zanlı, suçüstü yakalandı.

Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesinde kuyumcuların yoğun olarak faaliyet gösterdiği Gaziler Caddesi'nde devriye gezen özel güvenlik ekipleri, metruk bir evden ses duydu. Eve giden ekipler, 4 şüpheliyi kuyumcuların bulunduğu bölgeye doğru tünel kazarken suçüstü yakalayarak polise teslim etti.

110
Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar

Şüphelilerden kaçmaya çalışırken yaralanan 2'si polis eşliğinde önce hastaneye sonra emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

210
Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, aldıkları özel güvenlikler sayesinde esnafın zarara uğramasını engellediklerini söyledi. Zanlıların cezalandırılmasını istediklerini belirten Özdinç, şöyle konuştu: 

310
Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar

"17 günlük tam kapanma geldiği zaman biz de özellikle Gaziler Caddesi'nde özel güvenlik tuttuk. Hırsızlık yapılabilecek muhtemel yerleri gösterdik ve dikkatli olmaları hususunda uyardık."

410