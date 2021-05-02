Şeytani plan işe yaramadı! Metruk evden kuyumculara tünel kazdılar ama yakalandılar
GAZİANTEP'te metruk bir evden kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu caddeye doğru tünel kazdıkları belirlenen 4 zanlı, suçüstü yakalandı.
Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesinde kuyumcuların yoğun olarak faaliyet gösterdiği Gaziler Caddesi'nde devriye gezen özel güvenlik ekipleri, metruk bir evden ses duydu. Eve giden ekipler, 4 şüpheliyi kuyumcuların bulunduğu bölgeye doğru tünel kazarken suçüstü yakalayarak polise teslim etti.
Şüphelilerden kaçmaya çalışırken yaralanan 2'si polis eşliğinde önce hastaneye sonra emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, aldıkları özel güvenlikler sayesinde esnafın zarara uğramasını engellediklerini söyledi. Zanlıların cezalandırılmasını istediklerini belirten Özdinç, şöyle konuştu:
"17 günlük tam kapanma geldiği zaman biz de özellikle Gaziler Caddesi'nde özel güvenlik tuttuk. Hırsızlık yapılabilecek muhtemel yerleri gösterdik ve dikkatli olmaları hususunda uyardık."