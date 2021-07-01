Şeyma'nın Mısırlı Meedo'su Mohammed Alsaloussi'den bomba Instagram paylaşımı
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı ancak magazin gündeminden her ikisi de düşmek bilmiyor. Son olarak Meedo, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla kafa karıştırdı. Sosyal medya bu gelişmeyi affetmedi, caps üstüne caps yapıldı.
Şeyma Subaşı ve Mısırlı zengin iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evlilik hazırlığı yaparken, Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu duyurması ve hemen ardından bebeği düşürdüğünü paylaşmasının hemen akabinde ani bir kararla ayrılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılıkla ilgili en çok 'Meedo' olarak bilinen Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğuna dair iddialar gündem olmuştu. Mohammed Alsaloussi Instagram hesabında tüm paylaşımları kaldırıp, tek bir yeni paylaşım yaptı ve ortalık yeniden karıştı.
Mohammed Alsaloussi, 'themeedo' adıyla yeni bir Instagram hesabı açtı.
'Are you ready' (Hazır mısın?) yazınca 'Ayrılık nedeniyle ve hakkındaki söylentilerle ilgili açıklama mı yapacak' diye beklenti yarattı. Meedo henüz başka paylaşım yapmadı.
Jet hızıyla evlilik kararı, hamilelik, bebek düşürme ve ayrılık haberleriyle gündeme gelen Şeyma ve Meedo günlerdir sosyal medyada caps'lerle ti'ye alınıyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Meedo'nun Instagram hesabıyla ilgili komik paylaşımlar yaptı.