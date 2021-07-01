Şeyma'nın Mısırlı Meedo'su Mohammed Alsaloussi'den bomba Instagram paylaşımı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı zengin iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evlilik hazırlığı yaparken, Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu duyurması ve hemen ardından bebeği düşürdüğünü paylaşmasının hemen akabinde ani bir kararla ayrılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılıkla ilgili en çok 'Meedo' olarak bilinen Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğuna dair iddialar gündem olmuştu. Mohammed Alsaloussi Instagram hesabında tüm paylaşımları kaldırıp, tek bir yeni paylaşım yaptı ve ortalık yeniden karıştı.