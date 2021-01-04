Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim beraber fotoğrafları olay yarattı
Şeyma Subaşı, 2021'e yeni sevgilisiyle beraber girdi. Subaşı, sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğiyle tanınan, boşanmasıyla beraber sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı'na 2021 şimdiden uğurlu geldi.
Dj Guido ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı tam da eski eşinin yeni sevgilisiyle mutlu olduğunu söylediği günün ertesi aşk pozlarını paylaştı.
Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik bir karesini "No nazar" notuyla paylaştı.
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafına ise yorum yağdı. Herkes Subaşı'nın yeni sevgilisinin kim olduğunu merak etti.