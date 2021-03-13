Şeyma Subaşı'nın yeni pozları skandal! 'Niye altına bir şey giymedin'
MİAMİ 'den yaptığı paylaşımlarında Şeyma Subaşı, artık sınır tanımıyor. Son pozlarını göre herkes, ''Neden altına bir şey giymedin?'' yorumları yaptı.
Şeyma Subaşı, son olarak Miami'den aldığı evle beraber Türkiye'yi neredeyse unuttu. Yeni Mısırlı sevgilisi ile beraber Miami'de gününü gün ediyor. Bu sırada sosyal medya hesabı Instagram'dan da hayatını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Gününün birçok anını sevgilisiyle beraber geçiren Şeyma Subaşı, son pozlarıyla takipçilerinin tepkisini çekse de umursamıyor. Sevgilisiyle özel anlarını paylaşmaktan geri kalmıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımlarının doğru olmadığını söylese de Subaşı, yorumları kale almamaya devam ediyor.
Instagram'daki paylaşımlarına bazen sansür uygulasa da bu fotoğrafta olduğu gibi takipçileri yeterli görmüyor. Çantasıyla mahrem yerini kapamaya çalışan Subaşı'nın bu hamlesi de yetersiz fakat o bu durumu umursamadan paylaştı.